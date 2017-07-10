Реалии ДНР: "мотострелок"-россиянин сбежал со "службы" и взял в заложники женщину

В пятницу, 7 июля, на захваченной части Донбасса член "11 отдельного мотострелкового полка" (Донецк) самопровозглашенной ДНР россиянин Николай Минченко — позывной "Бес" — самовольной оставил место несения службы с оружием.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

По его данным, скрываясь, боевик взял в заложники гражданское лицо — женщину — и пытался в дальнейшем попасть на территорию РФ.

"В российских оккупационных войсках на территории востока Украины продолжаются отмечаться случаи дезертирства и преступных действий в отношении местного населения", — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву части Донбасса комиссии штабов террористических ДНР и ЛНР нашли в подразделениях боевиков многочисленные факты хищения военного имущества, употребления спиртных напитков и самовольного оставления места несения "службы".