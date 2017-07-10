В Минобороны назвали потери боевиков за неделю: более 10 — уничтожены

Пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что в зоне спецоперации на Донбассе за прошедшую неделю (3-9 июля) были уничтожены 17 боевиков.

Об этом он рассказал на брифинге, ссылаясь на данные Главного управления разведки оборонного ведомства, говорится на mediarnbo.org.

По словам спикера, на востоке украинского государства ранения получили 17 террористов.

"Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили 17 погибших…", — отметил полковник.

Ранее в Минобороны сообщали, что безвозвратные потери в разведывательной роте "4-й отдельной мотострелковой бригады" (Алчевск) самопровозглашенной ЛНР составили около трети личного состава.