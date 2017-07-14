В Египте неизвестный с ножом напал на туристов. Погибли 2 украинца, еще 4 получили травмы — СМИ

Министерство иностранных дел Украины выясняет информацию об убийстве якобы двоих украинцев на пляже Красного моря в Хургаде (Египет).

Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, сообщает УНИАН.

"Консул проверяет эту информацию во взаимодействии с полицией, но пока нет оснований подтверждать это сообщение", — сказал Кирилич.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел и силы безопасности Египта, двое украинских туристов были убиты и еще четверо травмированы в результате нападения человека с ножом на курорте в Хургаде.

Также говорится, что мотивы совершения нападения все еще выясняются в рамках расследования.

Министерство сообщило, что по предварительным данным следствия, нападавший приплыл с публичного пляжа, чтобы попасть на пляж отеля на курорте.

Напомним, ранее в Египте напали на гостиницу, есть пострадавшие.