Новые подробности резни в отеле Египта, опубликовано видео

Пять немецких туристов получили ранения в результате нападения мужчины с ножом на отель в египетском курортном городе Хургада.

Об этом сообщает местный сайт Dostor.org, передает "Украинская правда".

Издание также подтверждает информацию ряда СМИ о гибели двух украинских туристов. Сообщается, что мужчина с ножом напал на туристов на пляже.

Сначала он напал на двух украинцев, которые скончались от ран на месте. Затем он ранил еще пятерых немцев. Нападавшего задержали, сообщается, что он безработный, мотивы нападения неизвестны.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что выясняет информацию о возможной гибели двух украинском в Хургаде.