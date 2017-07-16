В зоне АТО задержали психолога банды ДНР, видео допроса

В зоне АТО на Донбассе силовики задержали пособницу боевиков — психолога артиллерийского незаконного вооруженного формирования "Кольчуга" (бывшее название — "Кальмиус") самопровозглашенной ДНР.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленницу обезвредили при попытке попасть на контролируемую Киевом территорию нашей страны.

"28-летняя уроженка Донецкой области — дипломированный психолог — добровольно пополнила в ряды НВФ ДНР в середине 2014 года", — отметили в спецслужбе.

По поручению одного из главарей террористов она вводила и реализовывала методы психологического воздействия на личный состав бандформирования, сопровождала процесс отбора желающих вступить в ряды группировки.

В частности, задержанная "занималась психологическим вдохновением боевиков на убийства украинских военных". Следователями СБУ документально подтверждено ее активное содействие деятельности террористов и близкие контакты с главарями артбандформирования.

Начато производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы, организации) Уголовного кодекса, психологу сообщили о подозрении, суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Видео допроса пособницы противника

Напомним, на прошлой неделе в Луганской области обезвредили "главного бухгалтера" захваченного боевиками угледобывающего предприятия. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України