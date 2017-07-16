Лобовое ДТП на Львовщине. Renault протаранил Daewoo, есть погибшие и пострадавшие

В результате ДТП погибли трое людей.
В воскресенье утром, 16 июля, на трассе Львов — Тернополь столкнулись два легковых авто, в результате есть погибшие и пострадавшие.
Об этом идет речь в сообщении ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Отмечается, что в 06:06 вблизи с. Куровичи Золочевского района на трассе Львов — Тернополь произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Laguna и Daewoo Sens.
В результате ДТП погибли трое людей, которые были в автомобиле Daewoo. Спасателям пришлось доставать тела из искореженного авто.
Еще трое человек трое получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
Напомним, ранее в центре Черкасс произошло масштабное ДТП.
Видео: Ігор Зінкевич.