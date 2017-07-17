Поножовщина в ДНР. В результате драки между русскими и кавказцами есть пострадавшие — разведка

На оккупированном Донбассе в соединениях и частях российских оккупационных войск участились случаи вражды на межэтнической (межнациональной) основе.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Отмечается, что 16 июля "между военнослужащими кавказской национальности и русскими 1 отдельной мотострелковой бригады (Кальмиусское) 1 АК возникла драка, в результате которой несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а один военнослужащий доставлен в больницу с ножевым ранением".

Напомним, ранее сообщалось о бунте на Донбассе: в ЛДНР урезали "боевые", офицеров заперли в частях.