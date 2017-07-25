ДТП под Львовом. Фура и микроавтобус раздавили легковушку, три человека погибли, 4 пострадали

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще один пассажир скончался в больнице.
Три попутных автомобиля столкнулись на кольцевой дороге вблизи села Чишки, сообщает ТСН.
Микроавтобус ударил легковушку ВАЗ и толкнул его в грузовик, ехавший впереди. Большие машины просто раздавили автомобиль — от легковушки почти ничего не осталось. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Еще один пассажир скончался в больнице.
Также с различными травмами госпитализированы не менее четырех человек с других автомобилей.
Напомним, 23 июля, на Киевщине вблизи с. Пшеничное на трассе Киев-Одесса водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате аварии погибли 5 человек
видео: ТСН; facebook.com/groups/govarta1