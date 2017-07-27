В штабе АТО рассказали о погибшем украинском военном под Мариуполем

На Донбассе в зоне АТО вследствие вражеского обстрела украинских позиций в районе населенного пункта Водяное (ОТГ "Мариуполь") погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Ситуация в районе проведения АТО остается без изменений. Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия. Сегодня, 27 июля, около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТГ "Мариуполь") погиб военнослужащий ВС Украины. Украинский защитник получил ранение несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 июля, на Луганском направлении состоялось 8 обстрелов противником украинских позиций.