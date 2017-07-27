На Херсонщине перевернулся переполненный "Москвич": погиб водитель, пострадали 4 ребенка

В Чаплинском районе Херсонской области в результате ДТП погиб водитель, четверо несовершеннолетних пассажиров получили травмы

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Херсонской области в Facebook.

Отмечается, что в результате ДТП в Чаплинском районе погиб водитель, четверо несовершеннолетних пассажиров получили травмы. Всего в автомобиле находилось 8 человек.

В дежурную часть Чаплинского отделения полиции поступило сообщение от местного жителя, который стал свидетелем ДТП на полевой дороге возле с. Надеждовка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

Предварительно полицейские установили, что 32-летний водитель автомобиля "Москвич 412" не справился с управлением, на большой скорости попытался совершить маневр по обгону, попал в яму и перевернулся. Водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте. В автомобиле также находились четверо несовершеннолетних детей в возрасте от 3 до 9 лет. Детей с травмами различной степени тяжести доставили в районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее на Киевщине Nissan на встречке протаранил два авто, пострадали 9 человек.