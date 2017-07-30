В Одессе мощный пожар уничтожил ресторан, опубликованы фото и видео

В курортной зоне Одессы в ночь на 30 июля выгорел ресторанный комплекс.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что накануне в 22:18 в службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на 12-й станции Большого Фонтана произошло возгорание ресторанного комплекса "Пляжник", расположенного на берегу Черного моря.

Горело открытым пламенем 1-этажное деревянное сооружение, огонь угрожал распространению на соседние здания.

В 23:23 пожар был локализован и в 23:48 полностью ликвидирован на общей площади 350 кв. м.

В результате пожара огнем уничтожена открытая площадка и музыкальная сцена ресторана, повреждены подсобные помещения, склад.

Спасатели не допустили возгорания ресторанного комплекса "Ривьера", который расположен рядом с "Пляжником".

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекалось 6 единиц основной пожарной и специальной техники и 30 человек личного состава.

По словам очевидцев, пожар начался со сцены, затем огонь перекинулся на деревянные шатры.

Напомним, ранее сообщалось, что на Харьковщине в результате мощного пожара на складах есть пострадавшие.

Видео: Думская Нет.

Фото: dumskaya.net.