"Сеанс воспитания" боевиков офицером РФ. Один умерший, два дезертира и самоубийца-неудачник

На оккупированной части Донбасса продолжает расти количество небоевых потерь средии российских военных. Так на Луганщине российский офицер побил деревянной палкой четырех наемников. В результате чего один из них умер, 2 сбежали, а один пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом Главное управление разведкиМинобороны сообщает на своей странице в Facebook.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС России продолжает расти количество небоевых потерь.

В одном из подразделений 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) 2 АК российский офицер в ходе "сеанса воспитания" побил деревянной палкой четырех подчиненных. Один из них скончался, двое самовольно оставили воинскую часть, а один пытался покончить жизнь самоубийством", — говорится в сообщении ГУР.

Ранее в разведке отмечали, что на оккупированном Донбассе отмечаются случаи небоевых потерь среди пророссийских боевиков, в частности, суицидов.