ДТП на Киевщине. Бус догнал фуру, есть погибший и пострадавшие

В понедельник, 31 июля, в районе населенного пункта Стоянка (Киево-Святошинский район, Киевская область) микроавтобус врезался в фуру, вследствии чего один человек погиб, двое получили травмы.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"ДТП произошло, когда на въезд в Киев была остановлена фура из-за температурного режима. В этот момент в нее врезался микроавтобус Renault, в котором находились 6 человек", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял сознание.

В результате аварии один человек погиб, двое травмированы, подчеркнули в полиции.

Напомним, ранее на Варшавке микроавтобус слетел с трассы — двое погибших, трое раненых.

Фото: @KyivOperativ.