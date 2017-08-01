Обещал решить вопрос в суде. На Киевщине прокурор попался на взятке в 130 тысяч

Во вторник, 1 августа, правоохранители задержали прокурора по подозрению в получении взятки в размере 5 тысяч долларов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Генинспекция ГПУ совместно с "К" СБУ задержала очередного, 15-го в этом году, подозреваемого в коррупции прокурора при получении 5 тыс. долл., которые он требовал от обвиняемого по делу МВД", — отметил он.

В свою очередь, в пресс-службе СБУ уточнили, что речь об одном из прокуроров Киевской области.

"Прокурор через посредника требовал 130 тысяч гривен с жителя Киевской области, чей родственник обвиняемый в уголовном производстве. За эту сумму злоумышленник обещал содействовать в вынесении решения суда, предусматривающего условное осуждение мужчины", — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что кроме прокурора, правоохранители также задержали посредника, мужчина как раз получил часть взятки в размере 104 тысячи гривен.

Напомним, ранее в Винницкой области на взятке попался таможенник.

Фото: СБУ.