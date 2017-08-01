Провокации боевиков: подорвали боеприпасы у Старомихайловки, накрыли Водяное из РСЗО

Во вторник, 1 августа около 08.00 НВФ ОРДО обстреляли окрестности поселка Водяное вблизи Мариуполя из запрещенных Минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня.

Об этом рассказала украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что пусковую установку этого оружия боевики сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика "КамАЗ". По информации украинской стороны СЦКК, пострадавших среди местных жителей нет.

Почти в то же время, в 08.15, боевики подорвали инженерные боеприпасы вблизи населенного пункта Старомихайловка, чтобы таким образом имитировать обстрел со стороны ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР боевики испытали новый вид запрещенного оружия.