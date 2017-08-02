Убийство в "Токио-Стар". В одесском отеле зарезали мужчину

В Одессе в гостинице "Токио-Стар" в ночь на 2 августа обнаружен убитый мужчина.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что тело мужчины со следами насильственной смерти нашли на втором этаже гостиницы. По предварительным данным, он скончался от ножевых ранений.

В отделе коммуникаций регионального главка полиции подтвердили факт обнаружения убитого, однако уточнить подробности отказались, сославшись на то, что сейчас ведутся соответствующие оперативные мероприятия.

"Личность потерпевшего установлена, подозреваемые задержаны", — заявили в отделе.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Киеве задержан иностранец, напавший на людей: мужчина погиб, женщина — в больнице.