Убийство в "Токио-Стар". В одесском отеле зарезали мужчину

Тело мужчины со следами насильственной смерти нашли на втором этаже гостиницы.
В Одессе в гостинице "Токио-Стар" в ночь на 2 августа обнаружен убитый мужчина.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что тело мужчины со следами насильственной смерти нашли на втором этаже гостиницы. По предварительным данным, он скончался от ножевых ранений.
В отделе коммуникаций регионального главка полиции подтвердили факт обнаружения убитого, однако уточнить подробности отказались, сославшись на то, что сейчас ведутся соответствующие оперативные мероприятия.
"Личность потерпевшего установлена, подозреваемые задержаны", — заявили в отделе.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, в Киеве задержан иностранец, напавший на людей: мужчина погиб, женщина — в больнице.