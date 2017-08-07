На Львовщине автобус с пассажирами протаранил иномарку, есть погибший и пострадавшие

В результате столкновения международного туристического автобуса с легковым автомобилем на Львовщине один человек погиб, семеро травмированы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 11.20 в селе Нагорное Сколевского района.

По предварительным данным, 46-летний житель Львовщины — водитель туристического автобуса "Неоплан", который следовал из Будапешта во Львов, допустил столкновение с автомобилем "Ситроен", за рулем которого находился 56-летний житель Ивано-Франковска.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия, семь человек с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

На момент аварии в автобусе находилось 43 пассажира, среди которых, предположительно, детей не было.

Гражданство пострадавших устанавливается.

Напомним, под Киевом на Бориспольской окружной произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли 7 человек. ДТП произошло вблизи одной из АЗС: столкнулись ВАЗ и Opel.