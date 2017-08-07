С гранатой в ноге. Медики спасли украинского военного, раненого в зоне АТО

Ранения получил украинский военнослужащий Дмитрий родом из Каховки.
Также по позициям бойцов стрелял вражеский снайпер, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.
Отмечается, что ранения получил украинский военнослужащий Дмитрий родом из Каховки (Херсонская область). Граната из подствольного гранатомета попала ему в левую ногу, где застряла, но не взорвалась.
Бойца под обстрелом срочно эвакуировали в тыл, где ему оказали первую медицинскую помощь. После того раненого доставили в госпиталь в Мариуполе. Там хирурги вместе с саперами провели уникальную операцию по изъятию и обезвреживанию боеприпаса.
Сейчас состояние Дмитрия врачи оценивают как удовлетворительное. После выздоровления он вновь собирается вернуться на передовую.
Напомним, ранее в Минобороны рассказали о гибели силовика под Марьинкой.
Фото: @ato.news.
Видео: Військове телебачення України.