Резня на Донбассе. В Алчевске боевик ЛНР получил ножевые ранения — разведка

Во временно оккупированном Алчевске Луганской области боевик ЛНР получил ножевые ранения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

В частности, отмечается, что в полосе ответственности 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК неизвестными были нанесены ножевые ранения военнослужащему бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики ЛНР зарабатывают на "продаже" блиндажей и блокпостов.