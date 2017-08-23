Во Львове на крупной взятке погорел капитан СБУ

Во Львове силовики во время получения крупной взятки задержали капитана Службы безопасности Украины.

Об этом говорится на сайте спецслужбы.

В ведомстве уточнили, что СБУшник требовал и получил 10 тыс. долларов (более 250 тыс. гривен) от владельца одного из львовских развлекательных заведений.

"В такую сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии уголовного производства и обеспечение дальнейшей беспроблемной работы заведения", — отметили в СБУ.

По факту случившегося начато производство по ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киевской области глава одного из сел региона попался на взятке в 250 тыс. гривен. Злоумышленник, действуя совместно с частным землеустроителем, требовал деньги от гражданина за решение земельного вопроса.

Видео: Служба безпеки України