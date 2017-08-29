В Киеве поймали "коронованного" грузинского авторитета, опубликованы фото и видео

Во вторник, 29 августа, в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета из Грузии Тенгиза Чарая, известного как "Тенго Гальский".

Об этом сообщили в ГУ НП в Киевской области.

По информации полиции, 35-летний вор в законе прибыл в Украину для перераспределения сфер влияния в преступной среде. Также отмечается, что преступник пересек украинскую границу вне пункта пропуска со стороны Российской Федерации. В декабре 2016 и апреле 2017 его уже задерживали и выдворяли из Украины.

"Правоохранители выяснили, что преступная деятельность ранее судимого криминального авторитета имеет транснациональный характер, а его пребывание на территории Украины представляет угрозу безопасности граждан. В 2014 году криминального авторитета "короновали" в г. Санкт-Петербург Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Таким образом полицейские обратились в Государственную миграционную службу с ходатайством повторно выдворить гражданина Грузии из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Борисполе" поймали российского "вора в законе".

Фото: Фейсбук ГУ НП в Киевской области.

Видео: Фейсбук В.Аброськина.