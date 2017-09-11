Удары топором и ножом. В Днепре жестоко расправились с молодой девушкой

В поселке Диевка Новокодакского района Днепра в День города жестоко убили 19-летнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Об убийстве в полицию сообщила 9 сентября около 18 часов соседка. Она рассказала, что стучала в дверь, но ей никто не открыл, тогда она заглянула в окно и увидела, что на полу лежит что-то, накрытое одеялом. Сразу же женщина позвонила матери девушки и в полицию.

На месте преступления в переулке Прессы патрульный экипаж нашел труп с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, девушку несколько раз ударили ножом в грудь и четыре раза топором по голове. Его нашли на месте убийства со следами крови.

О предполагаемом убийце полиции также сообщили соседи, по мнению которых к этому ужасному преступлению может быть причастен бывший сожитель матери девушки. В тот день он несколько раз приходил в гости.

Мать девушки рассказала, что дочь перешла на третий курс колледжа. По ее словам, из дома пропал телефон погибшей и 300 гривен.

Полицейские оперативно передали ориентировку относительно подозреваемого. Позже на проспекте Свободы патрульные заметили гражданина, который стоял на проезжей части и общался с таксистом. Инспекторы сделали замечание мужчине за нарушение ПДД. Когда тот обернулся, они узнали в нем подозреваемого.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине в озере выловили три мешка с человеческими останками.

Фото: @dnipropolice, dp.informator.ua.