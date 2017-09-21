В Умани на взятке поймали депутата горсовета и его помощника

В Умани Черкасской области возле центрального стадиона правоохранители после получения взятки задержали одного из депутатов местного горсовета и его помощника.

Об этом говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

По ее данным, что злоумышленники требовали и получили от местного бизнесмена 300 долларов за беспрепятственную торговлю во время празднования иудейского нового года.

"… депутат обложил "данью" большинство торговых точек, ориентированных на обслуживание приезжих", — отметили в СБУ. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что силовики на взятке в 70 тыс. долларов задержали замглавы одного из департаментов ПАО "Укрзалізниця" — Вахтанга Джакели. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine