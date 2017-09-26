Жестокое избиение атошника в Николаеве. СМИ показали фото возможных злоумышленников

Благодаря видео с камер наблюдения, установленных в ночном клубе "Дискус" в Корабельном районе Николаева, стали известны молодые люди, участвовавшие в жестоком избиении участника АТО Игоря Кочнева или находившиеся рядом.

Об этом пишет korabelov.info.

В то же время издание уточнило, что оно установило личности некоторых парней, которые попали в объективы, их фото взяты из соцсетей.

"Корабельный район — специфический. Здесь существует банда, и персонал заведений ею запуган до такой степени, что боятся даже их имена называть", — сказал экс-сотрудник заведения.

По словам собеседника, "полиция, когда спрашивает о любом ЧП — у персонала один ответ: "Мы ничего не видели, ничего не знаем", хотя они же видят, как эта компания беспредельничает".

Напомним, 24 сентября в Николаеве в ночном клубе Игоря Кочнева избила компания местных подростков, после инцидента были задержаны семь человек. Пострадавший говорил, что его одновременно били четыре-пять злоумышленников.