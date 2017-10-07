Приятная весть: за неделю в морге Новоазовска 4 боевика, два — в больнице — соцсеть

За неделю в морге Новоазовска Донецкой области, который контролируется боевиками ДНР, находятся минимум 4 тела террористов. А в больнице города — два раненых "орка".

Об этом сообщил боец спецподразделения "Ежик" сил АТО Анатолий Токарев в Facebook

"Новоазовск больница: 2 свежераненых орка и 1 труп в морге! Ловят ответку! Приятная весть: за неделю в морге мин.4 оркотрупа!", — написал боец.

Напомним, ранее Токарев подтверждал информацию, что в зоне АТО за три дня ранены и убиты 23 боевика.