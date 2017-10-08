Вымогали 40 тысяч долларов. В Одесской области на взятке поймали прокурора и депутата облсовета

По данным источника, в спецоперации принимали участие сотрудники СБУ.
В воскресенье, 8 октября, в Одесской области правоохранители задержали при получении крупной взятки прокурора и депутата Одесского областного совета.
Об этом сообщил УНИАН представитель прокуратуры Одесской области.
Сотрудники правоохранительных органов Киева задержали заместителя прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутата Одесского областного совета.
По предварительным данным, подозреваемые вымогали у частного предпринимателя взятку в сумме 40 тысяч долларов.
По данным источника, в спецоперации принимали участие сотрудники СБУ.
"По некоторым данным, сейчас задержанных злоумышленников этапируют в Киев", — сказал источник.
Официально правоохранители пока данный инцидент не комментируют.
Напомним, ранее сообщалось, что в Виннице на взятке попался чиновник Государственной исполнительной службы.