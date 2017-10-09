Стрельба в ДНР. В Макеевке комбриг ранил подчиненного за неуважение

На оккупированном Донбассе растет количество преступлений, совершаемых как против мирного населения, так и внутри незаконных вооруженных формирований боевиков.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам антитеррористической операции (АТО) Андрей Лысенко, сообщает пресс-служба Минобороны.

Он сообщил, что, по данным Главного управления разведки Минобороны, в воскресенье, 8 октября, командир так называемой 5-й мотострелковой бригады в Макеевке ранил из огнестрельного оружия подчиненного за проявленное неуважение к кадровому российскому офицеру.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем "морпехи" отжимают дома мирных жителей.