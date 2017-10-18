В Италии нашли повешенной 19-летнюю украинку

Наша соотечественница пропала в начале октября.
В итальянской Купрамонтане нашли повешенной 19-летнюю гражданку Украины Марию Искру, пропавшую 8 октября.
Об этом сообщает Аnconatoday.it, пишет УНИАН.
По предварительной версии правоохранителей, главная причина смерти украинки — самоубийство.
"Тело 19-летней девушки нашли на дереве, подвешенное на шарфе", — говорится в статье.
Напомним, весной 2016 года в США была зверски убита украинская модель Яна Касьян, в совершении преступления обвинили ее жениха — канадского сценариста и автора комиксов Блэйка Лейбла.