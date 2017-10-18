В Италии нашли повешенной 19-летнюю украинку

В итальянской Купрамонтане нашли повешенной 19-летнюю гражданку Украины Марию Искру, пропавшую 8 октября.

Об этом сообщает Аnconatoday.it, пишет УНИАН.

По предварительной версии правоохранителей, главная причина смерти украинки — самоубийство.

"Тело 19-летней девушки нашли на дереве, подвешенное на шарфе", — говорится в статье.

Напомним, весной 2016 года в США была зверски убита украинская модель Яна Касьян, в совершении преступления обвинили ее жениха — канадского сценариста и автора комиксов Блэйка Лейбла.