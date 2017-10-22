Нанес 10 ударов ножом. В Донецкой области пьяный ревнивец убил сожительницу

В Донецкой области на почве ревности мужчина более 10 раз ударил ножом свою сожительницу, потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции.

Согласно сообщению, информация об ужасном убийстве поступила в полицию от бабушки злоумышленника накануне около 23:00.

Группа реагирования патрульной полиции незамедлительно прибыла по указанному адресу. "На месте происшествия находился мужчина, который сказал, что он только зашел в дом и впервые видит убитую женщину. Он был задержан полицейскими до выяснения всех обстоятельств преступления. На место также прибыла следственно-оперативная группа и эксперты", — отмечается в сообщении.

Позже правоохранители установили, что 28-летний мужчина был сожителем 27-летней потерпевшей. Прошлым вечером они вместе употребляли спиртные напитки. Из-за ревности между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Сначала мужчина ударил женщину в лицо, а затем схватил кухонный нож и нанес более 10 ударов. Они оказались несовместимыми с жизнью.

После этого злоумышленник пришел к своей бабушке, которая живет неподалеку, и признался в содеянном. Пенсионерка посоветовала внуку явиться в полицию, но вместо этого он спланировал, как скрыть свою вину. Мужчина вернулся на место преступления и начал уничтожать все следы. Однако в результате следственно-оперативных мероприятий его причастность к совершению преступления была доказана.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства и орудие убийства — нож.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве женщине перерезали горло.

Фото: dn.npu.gov.ua.