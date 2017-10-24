ДТП на Закарпатье: есть погибший и пострадавшие

В Закарпатской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области.

"В результате ДТП, произошедшего на объездной дороге в Хусте, погиб водитель Volkswagen, а пассажиры Opel Vivaro находятся на лечении", — говорится в сообщении.

По информации правохранителей, 23 октября на объездной дороге в направлении из города Хуст до Тячева, произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, еще двое — получили травмы.

Так, следственно-оперативная группа, прибывшая на место чрезвычайной ситуации, установила причины аварии. Как выяснили следователи, водитель Volkswagen, житель Мукачево, совершая маневр обгона, допустил лобовое столкновение с Opel Vivaro. Отмечается, что от полученных множественных травм, водитель Volkswagen умер в реанимационном отделении Хустской районной больницы, а двое пассажиров Opel Vivaro — госпитализированы в больницу и сейчас находятся в травматологическом отделении медучреждения.

Кроме того, по факту ДТП полиция открыла уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение). Автомобили доставлены на штрафплощадку Хустского отдела полиции. Следствие по делу продолжается.

Напомним, 23 октября, во Львовской области произошло ДТП, в результате которого погибли 34-летняя женщина и ее 10-летняя дочь, еще четыре человека получили телесные повреждения.