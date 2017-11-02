Изъяли зелья на 350 тысяч. В Житомире накрыли банду наркодельцов, организованную экс-милиционером

В Житомирской области оперативники Департамента внутренней безопасности (ДВБ) и Управления противодействия наркопреступности (УПН) полиции провели совместную спецоперацию по задержанию преступной группы наркоторговцев.

Организовал группу бывший чиновник житомирской милиции, сообщает департамент коммуникации Нацполиции.

Также в преступной деятельности оказался причастен и действующий полицейский. Во время обысков правоохранители изъяли у злоумышленников наркотические средства на сумму 350 тысяч гривен.

Отмечается, что в начале 2017 года работники Житомирского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и Управления противодействия наркопреступности полиции Житомирщины получили информацию о группе лиц, деятельность которой связана с наркобизнесом.

Во время проверки оперативники установили, что к данному факту причастен бывший начальник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков житомирской милиции и десять его сообщников. Эти граждане — жители Житомира и Львовской области в возрасте от 32 до 59 лет.

В полиции рассказали, что большинство участников группы оказались осужденными в прошлом за хранение и сбыт наркотических средств. Кроме того, наркодельцы имели "своего человека" и среди действующих сотрудников местной полиции. Заговорщики поставляли с территории Львовской области в Житомир наркотическое сырье — солому снотворного мака, переделывали, а затем сбывали.

По материалам Житомирского УДВБ НПУ прокуратурой области было начато уголовное производство по данным фактам. Благодаря совместным мероприятиям оперативников внутренней безопасности и Управления противодействия наркопреступности житомирской милиции было собрано достаточно доказательств преступной деятельности фигурантов группы.

Получив санкцию суда, правоохранители з числа Житомирского, Луганского, Львовского управлений ДВБ Нацполиции, бойцы отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, УПН полиции Житомирской области и следователи областной прокуратуры — провели 11 обысков по месту жительства уличенных наркодельцов.

Во время спецоперации изъято почти 60 килограммов маковой соломы, 500 мл ангидрида, 200 мл опия, марихуана, амфетамин, таблетки "Сонат", 2000 медицинских шприцев и принадлежности для изготовления наркотических средств.

Также изъята выручку от сбыта наркотиков: 70 тысяч гривен, 25 тысяч долларов США, 500 евро. Стоимость выявленных наркотиков по ценам "черного рынка" составляет 350 тысяч гривен

В настоящее время организатор группы, 45-летний экс-милиционер и трое главных его приспешника задержаны следователями в порядке ст.208 УПК Украины. Им готовится объявление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины".

Напомним, ранее на Николаевщине накрыли банду наркоторговцев.

Фото: npu.gov.ua.

Видео: Національна поліція України.