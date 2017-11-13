Оккупанты активизировались на Светлодарской дуге: пустили в ход тяжелые минометы и вооружение БМП

На Донбассе ситуация в районе проведения АТО остается сложной. Российские оккупанты и боевики продолжают нарушать перемирие по всей линии соприкосновения.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"По сравнению с предыдущими сутками количество вражеских вооруженных провокаций выросло почти вдвое и составило 33. Свыше десятка фактов использования боевиками оружия характеризуется применением минометов различных калибров. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня с темное время суток", — сказано в сообщении.

Так, по данным штаба, с наступлением сумерек, враг активизировался на Светлодарской дуге. Из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения БМП были обстреляны защитники Луганского.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксированы недалеко от Авдеевки, Марьинки и шахты Бутовка.

На луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия вблизи Катериновки, а из крупнокалиберных пулеметов — по защитникам Валуйского.

"Несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин в результате боевых действий не пострадал", — отметили в пресс-центре АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали открыто применять по позициям сил АТО вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Видео: Військове телебачення України.