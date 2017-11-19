Враг прицельно обстрелял укрепления силовиков на всех направлениях, ранены 4 бойца АТО

На Донбассе за минувшие сутки противник провел 30 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины по всей линии соприкосновения.

В результате вражеских обстрелов 4 военнослужащих сил АТО были ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что ситуация в районе проведения АТО усложняется. Российские оккупанты и боевики продолжают постепенно увеличивать количество обстрелов на различных участках линии соприкосновения и вести прицельный огонь по оборонным укреплениям Вооруженных Сил Украины.

На Луганском направлении, применяя 120-ти и 82-мм минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружение БМП, враг неоднократно обстреливал защитников Луганского, что на Светлодарской дуге.

Из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Новотошковского и Новоалександровки.

Вблизи Крымского и Золотого применено стрелковое оружие.

На Донецком направлении около десяти мин различных калибров противник выпустил неподалеку Павлополя. Применяя пехотное вооружение, российские наемники также неоднократно нарушали перемирие в пригороде Авдеевки и на подступах к Пескам.

Под гранатометный огонь противника попали опорные пункты сил АТО в районе Зайцево.

Как сообщают в штабе, в подавляющем большинстве случаев защитники Украины открывали огонь из оружия, не запрещенного минскими договоренностями.

Напомним, 18 ноября в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18 часов боевики десять раз нарушили "режим тишины".