В Одессе поймали иностранцев, похитивших подростка и требовавших крупный выкуп

Правоохранители задержали в Одессе иностранцев, которые похитили 17-летнего юношу и требовали от отца большой выкуп.

"Трое граждан иностранного государства, которые прибыли на территорию Украины с целью обучения в г. Одесса, решили получить "дополнительный доход". Предварительно спланировав свои преступные действия, юноши, находясь на стоянке одного из торгово-развлекательных центров, применили физическую силу и затолкали несовершеннолетнего одессита в автомобиль, после чего уехали с места происшествия. Злоумышленники завладели его мобильными телефонами, денежными средствами и золотыми изделиями, которые на тот момент были при нем", — рассказали в полиции.

После этого преступники спрятали похищенного парня в квартире, где связали и заклеили рот скотчем, сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

Узнав у последнего номер телефона отца, позвонили ему с требованием передать денежные средства в обмен на свободу сына.

При этом злоумышленники угрожали отцу в случае невыполнения требований лишить сына жизни.

Отец собрал необходимую сумму и передал ее злоумышленникам, сына отпустили. Только после этого потерпевшие решились обратиться в правоохранительные органы.

Полиция моментально вышла на след преступников и задержала их.

"При задержании были изъяты вещественные доказательства, которые прямо указывали на причастность каждого из них к совершению противоправных действий. Участники преступления были задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – отмечают правоохранители.

По данному факту следователями начато сразу три уголовных производства по ч. 2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области трое иностранцев совершили ритуальное убийство.