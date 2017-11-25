Люди в качестве "живого щита". В разведке рассказали о бое между "ДНРовцами"

В пятницу, 24 ноября, на Донбассе в одном из захваченных населенных пунктов между группой боевиков самопровозглашенной "ДНР" возникла ссора, которая переросла в вооруженное столкновение.

Об этом на брифинге рассказал пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные военной разведки.

По его словам, один из террористов устроил себе огневую позицию в частном доме, используя гражданских лиц в качестве "живого щита".

"… 24 ноября группа боевиков одной из частей так называемого "1 АК" ("армейский корпус", "ДНР" — Ред.) оставила позицию для пополнения припасов. Во время пребывания в населенном пункте между оккупантами возникла ссора, которая переросла в вооруженное столкновение", — заявил спикер.

Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал, что в подконтрольном боевикам Донецке произошла серия диверсий, есть жертвы среди "офицеров ДНР".