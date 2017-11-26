В парке Николаева застрелился тяжелобольной пенсионер

В воскресенье утром, 26 ноября, в одном из парков города Николаева из пистолета застрелился 75-летний пенсионер.

"Сегодня в 08:45 в Центральный отдела ГУНП в Николаевской области полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что, проходя мимо парка, расположенного в районе перекрестка улиц 68-ми десантников и 3-й Слободской, она услышала выстрел. Когда обернулась, увидела, что со скамейки в парке падает неизвестный мужчина. Установлено, что 75-летний мужчина выстрелил в голову из боевого пистолета Макарова", — сообщили в пресс-службе полиции Николаевской области в Facebook.

В полиции добавили, что пенсионер страдал от тяжелой болезни, и перед самоубийством оставил родным записку, что не хочет быть для своих близким бременем.

"Пистолет, одна гильза и три патрона, которые были заряжены в магазине, изъяты и направлены на исследование. Тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", — добавили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что этот инцидент внесен в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по признакам ч.1 ст.115 УК Украины "Самоубийство".

Проводятся первоочередные следственные действия, ожидаются результаты специалистов, устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что на остановке общественного транспорта в Святошинском районе Киева мужчина совершил самоубийство.