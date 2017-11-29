Стали известны подробности "ритуального" убийства иностранца в Одессе

Стали известны подробности убийства гражданами Турции своего соотечественника, которое они пытались выдать за ритуальное.

Мужчину отравила клофелином девушка, с которой он познакомился ранее, а потом его избили. Чтобы замести следы, тело сожгли. В результате совместной операции уголовного розыска и СБУ задержали четверых иностранцев, которых подозревают в убийстве.

Чтобы ввести полицию в заблуждение, они инсценировали оккультное жертвоприношение, говорится в сюжете телепрограммы "Полицейский резонанс" на Espreso.TV.

Напомним, ранее СМИ рассказали о жестоком убийстве бизнесмена в Киеве.