В Винницкой области покончила с собой 22-летняя учительница

В городе Погребище (Винницкая область) после череды самоубийств подростков в гараже повесилась 22-летняя учительница.

Девушка оставила две записки – в первой просила прощения, а во второй – просила никого не винить в своей смерти, сообщает портал "33kanal".

По информации журналистов, она недавно стала женой дяди одного из соверших суицид подростков. Как говорят местные жители, в последнее время девушка пережила несколько стрессовых ситуаций, в том числе и неудачную беременность. Затем у нее начались проблемы с мужем.

К слову, на теле учительницы полиция не нашла признаков насильственной смерти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине 8-летняя девочка повесилась на скакалке.