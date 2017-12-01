В штабе АТО назвали число раненых украинских военных за сутки

В зоне АТО на Донбассе российские оккупанты и боевики продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе из вооружения, которое запрещено минскими соглашениями.

Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня в темное время суток, а эпицентром вооруженной нестабильности остается луганское направление.

Здесь противник вел огонь из минометов различных типов, гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Троицкого и Луганского, а с наступлением сумерек по несколько мин из вооружения, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения, было выпущено российскими наемниками у Новоалександровки, Крымского и Новолуганского, рассказали в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"Из стрелкового оружия противник провоцировал наших воинов в районе Зайцево и Сизого, а из вооружения БМП обстреливал наши оборонительные укрепления вблизи Лозового и Луганского", — сказано в сообщении.

Вместе с тем, по данным штаба, на донецком направлении враг также активизировался в вечернее время. В частности, неподалеку от Павлополя, оккупанты вели огонь из 120-мм минометов и стрелкового оружия. Начиная с 18:00 захватчики интенсивно обстреливали из гранатометов и легкого пехотного вооружения опорные пункты сил АТО вблизи Авдеевки, Каменки, Песок и Марьинки, а защитников Богдановки обстреливали из стрелкового оружия.

"В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения", — сказано в сообщении.

Напомним, раее сообщалось, что за лето 2017 года во время боевых действий на востоке Украины погибли более 50 военнослужащих страны, а 269 — получили ранены.