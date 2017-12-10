Взрыв на Львовщине. На парковке повредили автобус на польской регистрации

В субботу ночью, 9 декабря, во Львовской области на парковке у отеля неизвестные повредили припаркованный автобус MAN иностранной регистрации.

Инцидент прошел в одном из сел Пустомытовского района, сообщили в пресс-службе ГУ НП Львовщины.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что в результате происшествия никто не пострадал и подтвердили, что в автобусе повреждена наружная обшивка багажного отделения и боковые стекла. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным координатора группы "Варта 1" в Facebook Игоря Зинкевича, автобус MAN был припаркован на стоянке у отеля "Барская гора" в селе Сокольники. По его информации, повреждения обшивки автобуса и бокового стекла произошло вследствие попадания неизвестного взрывного предмета, бросили злоумышленники.

"Кольцевая дорога на стоянке гостиницы "Панская Гора" неизвестным взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN, польской регистрации. В момент взрыва в автобусе не было никого — пострадавших нет", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове взорвали авто с майором полиции.