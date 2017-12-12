На Кировоградщине разыскивают без вести пропавшую 12-летнюю школьницу

По Кировоградской области развернули поиски 12-летней школьницы Екатерина Добродий, загадочно исчезнувшей четверо суток назад в Кропивницком.

Соответствующее сообщение во вторник, 12 декабря, опубликовал портал "ТСН".

Согласно опубликованным данным, Екатерина в минувшую пятницу пошла в школу и не вернулась.

Вариантов того, куда могла исчезнуть школьница, не имеют ни родственники, ни полиция.

Правоохранители по результатам расследования района, где проживала Екатерина, сумели обнаружить только мобильный телефон у ее дома. К поискам девушки также подключились волонтеры. Также известно, что недавно школьница увлеклась интернет-движением, участники которого рассказывают ужасные истории, произошедшие с ними, соревнуясь таким образом за сторонников и лайки.

Как сказала бабушка Екатерины, в день исчезновения девочка не хотела идти в школу и пыталась отпроситься у матери, но та все равно отправила ее на учебу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди украинских подростков распространяется новая смертельная игра.