Убийство девочки в Кропивницком: суд вынес решение по горе-матери

Подозреваемую в убийстве 12-летней дочери из Кропивницкого Кировоградской области — Елену Добродий — взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

Такой меры пресечения требовали прокуроры, суд Кропивницкого удовлетворил требования обвинения, сообщает ТСН.

Заседание проходило в закрытом режиме. Прессу из зала попросили выйти. Об этом ходатайствовали все стороны процесса: прокурор, следователь и адвокат задержанной, ссылаясь на ее диагноз.

Женщина в начале заседания вела себя вполне спокойно. Ничего не говорила. Только когда увидела множество камер и фотоаппаратов — заплакала.

"Моя подзащитная является психически больным человеком. На сегодняшний день она пытается сотрудничать со следствием. Но средства массовой информации, распространение информации может повредить установлению истины", — сказала адвокат Александра Любович.

Напомним, Екатерина Добродий пропала 8 декабря в Кропивницком — якобы "пошла в школу и не вернулась", 12 числа ее нашли мертвой в селе Обозновка Кировоградской области. Сотрудники полиции объявили подозрение в убийстве матери погибшей.