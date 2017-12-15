В Ровно ищут педофила, растлившего двух девочек

В четверг, 14 декабря, в Ровно в микрорайоне Северный неизвестный мужчина растлил двух девочек, педофила разыскивают правоохранители.

Первой пострадавшей девять лет, а второй — семь, об инцидентах правоохранителям сообщили их матери, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Ровенской области.

"Полицейские выяснили, что в 17:35 девятилетняя девочка вместе со своим пятилетним братом возвращались домой. На первом этаже подъезда дома, где живет семья, неизвестный догнал их", — отметили в ведомстве.

Копы узнали, что злоумышленник подошел сзади и, придерживая девочку рукой, "совершил в отношении нее распутные действия". Примерно через минуту незнакомец убежал и в 17:40 в соседнем доме растил семилетнюю девочку. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 156 (растление несовершеннолетних) Уголовного кодекса.

Напомним, в конце августа в Одесской области задержали подозреваемого в изнасиловании и попытке убийства 11-летней жительницы села Десантное Килийского района региона. Позже мужчина сознался в содеянном, сууд отправил его под стражу.