Россиянка убила мужа за критику приготовленного ею супа

В Якутии (РФ) женщина, прожившая в браке около 40 лет, убила мужа ударом ножа в спину, после того как он усомнился в ее кулинарных способностях.

Об сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Саха (Якутия).

По версии следствия, во время распития спиртных напитков мужчина упрекнул жену, что приготовленный ею суп не является вкусным, а затем начал словесно оскорблять женщину. В ходе вспыхнувшей ссоры она ударила его ножом в спину. От полученного ранения мужчина быстро. скончался

Суд признал женщину виновной в убийстве. Однако с учетом мнения прокуратуры и принимая во внимание смягчающие обстоятельства, она была приговорена к шести годам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Киевщине разъяренная беременная жена убила супруга..