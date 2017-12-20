Убил на джипе шесть человек и снова сел за руль пьяным. В Харькове суд дал лихачу почти два года колонии

В Харькове Червонозаводский районный суд решил отправить в колонию на год и девять месяцев пойманного за рулем в состоянии алкогольного опьянения Андрея Полтавца, который уже отсидел в тюрьме за то, что в городе пьяный на джипе насмерть сбил шесть человек.

Мужчина нарушил запрет суда, сев за руль, его также на три года лишили права управлять транспортными средствами, пишет "Город X".

Напомним, в 2008 году в Харькове на одной из главных улиц — на Полтавском Шляхе — пьяный Андрей Полтавец за рулем джипа Mitsubishi L200 влетел в трамвайную остановку, погибли шесть человек.

Тогда суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы, после отбывания которых мужчине не разрешалось садиться за руль еще три года. Полтавец вышел на свободу досрочно — в сентябре 2015 года. В 2017-м полицейские остановили авто и обнаружили в нем сидевшего за рулем Полтавца, от которого "изрядно разило перегаром".