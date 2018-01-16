Разбой в центре Киева: избили мужчину, оставили без денег и мобильного

В ночь на вторник, 16 декабря, в центре Киева — на улице Малая Житомирская — двое злоумышленников избили мужчину, отобрали у него мобильный телефон, деньги и скрылись.

Правоохранители задержали подозреваемых, ими оказались парни 16-ти и 17-ти лет, начато производство по ч. 2 ст. 187 (разбой), говорится на сайте ГУ Нацполиции в столице.

"Около 3 часов ночи в дежурную часть Шевченковского управления полиции от заявителя поступило сообщение, что на улице Малая Житомирская на него напали неизвестные и отобрали личные вещи", — отметили ведомстве.

По словам пострадавшего, к нему подошли двое незнакомцев навеселе, несколько раз ударили по голове, после чего он потерял сознание. Придя в себя, мужчина обнаружил отсутствие телефона, а также денег и сразу обратился в полицию.

Потерпевшего с черепно-мозговой травмой госпитализировали, по предоставленным приметам копы вскоре задержали двух парней, они ранее не привлекались к уголовной ответственности. При поверхностном осмотре у одного из возможных разбойников обнаружили и изъяли мобильный, которой узнал избитый.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в Глевахе Киевской области подростки жестоко избили 18-летнего парня, правоохранители уже узнали, кто причастен к преступлению.