У Авакова назвали версию взрыва в Харькове

Советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители разрабатывают несколько возможных версий взрыва в Харькове, в частности, покушение на убийство.

По предварительным выводам экспертов, в областном центре могла сработать ручная граната наступательного действия, написал он на своей странице в Facebook.

"Кроме того, обнаружены металлические предметы, которые могли служить средством для большего поражения", — отметил Шкиряк.

Начато производство по ч. 4. ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. По словам советника, не исключено, что после выяснения всех обстоятельств случившееся может быть переквалифицировано на ст. 258 — террористический акт.

Напомним, утром 29 января в Харькове на ул. Клочковская прогремел взрыв, пострадали два человека — в больницу доставили 53-летнюю женщину и мальчика, 2016 года рождения. Узнать больше об инциденте можно здесь.