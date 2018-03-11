На Харьковщине пограничники задержали грузинского криминального авторитета

В ночь с 10 на 11 марта, с субботы на воскресенья в Харьковской области сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань" задержали гражданина Грузии, известного среди криминалитета как Сумбат Тбилиский.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Госпогранслужбы.

"В ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известным по прозвищу Сумбат Тбилисский", – заявили в ведомстве.

Кроме того, как сообщают в Погранслужбе, мужчину разыскивали из-за его возможной причастности к преступной деятельности на территории Украины.

"Пытаясь скрыться от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска. В отношении задержанного составлены необходимые протоколы. Гражданин Грузии передан представителям Нацполиции", – заявили представители ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине задержали и выслали из страны криминального авторитета "Хасана".