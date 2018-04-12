В Одессе копы освободили женщину, прикованную цепью в доме: фото

В среду, 11 апреля, в Малиновском районе Одессы в частном доме полицейские освободили 27-летнюю женщину, которая была прикована цепью за шею к стене.

Пострадавшую передали медикам, говорится на странице патрульной полиции Одесской области.

"… полицейские получили информацию, что в Малиновском районе Одессы в частном доме кричит человек. На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи", — отметили в ведомстве.

По его данным, копы через окно проникли в помещение. Патрульные, совместно со спасателями, которые срочно прибыли на вызов, освободили заложницу. Следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.

Напомним, в декабре 2017 года в одном из сел Каховского района Херсонской области мужчина из-за бытовой ссоры на протяжении нескольких дней продержал свою гражданскую жену на цепи, не давал ей есть, не пускал в туалет.