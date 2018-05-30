40 тысяч долларов, 30 намеченных жертв и 0 вариантов у Бабченко: главное с пресс-конференции СБУ

Вечером 29 мая сначала соцсети, а следом и полиция официально объявили, что в Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Однако к вечеру 30 мая глава СБУ Василий Грицак неожиданно заявил, что Бабченко жив-здоров. После чего представил общественности вполне живого себе журналиста. Убийство оказалось инсценировкой и спецоперацией СБУ.

Зачем СБУ понадобилось "убивать" Бабченко

Инсценировка позволила установить, что смерти журналиста желают российские спецслужбы: именно они названы организатором и заказчиком несостоявшегося убийства.

По словам Грицака, организатор убийства задержан в Киеве. Им оказался гражданин с фамилией на букву "Г", который нашел исполнителя среди бойцов АТО. Сам гражданин "Г" был ранее завербован российскими спецслужбами.

40 тысяч долларов за убийство Бабченко

За убийство журналиста бывший АТОшник получил 15 тысяч долларов. Всего же за преступление ему пообещали награду в размере 40 тысяч долларов.

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СБУ опубликовала видео задержания подозреваемого. Однако его лица на записи не видно:

Три недели на убийство

На исполнение заказа дали три недели, рассказал на пресс-конференции сам Бабченко.

"На самом деле оттуда с той стороны давили, давили очень сильно. На исполнение этого заказа дали три недели, потом начали подгонять и стали видимо подгонять к Лиге Чемпионов. Приходилось там как-то увиливать, придумывать, отмазки. То я ногу сломал, я ее кстати не ломал, потому пришлось типа куда-то уехать. Все это должно было быть не вчера, то есть то, что вчера произошло, это так совпало. Короче говоря, вчера все это закончилось. Половина дела сделана, я свою работу выполнил", – рассказал Бабченко.

СБУ уложилась в месяц

"Месяц мы готовили эту операцию. Парни (из СБУ – ред.) рыли просто как буйволы, работали просто как буйволы", – заявил журналист.

"Других вариантов нет"

"Было предложено принять участие в этой спецоперации. Но тут вариантов как бы нет, других вариантов нет. Либо работаем, либо все равно работаем. Я согласился", – заявил Бабченко.

300 автоматов Калашникова и сотни кило взрывчатки

Завербованный спецслужбами РФ для убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко человек должен был нелегально приобрести оружие для закладки "баз" в центральной части Украины, заявил Грицак.

По его словам, задержанный на деньги из России должен был закупить 300 автоматов Калашникова, несколько сотен килограммов взрывчатки и большое количество патронов "с целью заложить такие базы с оружием и боеприпасами на территории центральной части Украины".

30 потенциальных жертв

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения, вдумайтесь в цифру, 30 человек на территории Украины. Этот заказ был пробным. Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв", – цитирует Грицака 112.ua.

Напомним, когда стало об инсценировке смерти Бабченко, журналист Александр Дубинский прокомментировал спецоперацию СБУ, назвав ее сотрудников "тупыми, циничными уродами".